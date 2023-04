Hoeneß hat Gesprächsbedarf und überrascht Tuchel beim Training

Die sportliche Entwicklung macht der Vereinsführung zu schaffen, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sind angezählt. Mit Spannung blickt man nun dem 22. Mai entgegen, dann tagt der mächtige Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Herbert Hainer - und mit Uli Hoeneß. Der frühere Manager wird nach wie vor als einflussreicher Faktor im Klub gesehen.

Mitten in der Krise des FC Bayern hat sich der Ehrenpräsident nun überraschend auf dem Vereinsgelände der Münchner gezeigt. Unmittelbar vor dem Training des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch unterhielt sich der 71-Jährige mit Coach Thomas Tuchel.

Rund 15 Minuten standen der ehemalige Bayern-Präsident und der Nachfolger von Julian Nagelsmann auf dem Rasen.

Mannschaft und Vorstand unter besonderer Beobachtung

Zum Trainingsstart war die "Abteilung Attacke" wieder verschwunden. Nicht nur die Spieler stehen bei der bevorstehenden Pflichtaufgabe am Sonntag gegen Hertha BSC (Anstoß: 15.30 Uhr/Livereportage zum Hören im BR24 Livecenter) unter besonderer Beobachtung. In der aktuellen Situation des deutschen Rekordmeisters ist die Führungsriege besonders in den Fokus gerückt.

Vor allem Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn sind angesichts der sportlichen Misere mit dem Aus im DFB-Pokal und der Champions League sowie dem Verlust der Tabellenführung in der Bundesliga stark in die Kritik geraten.

FC Bayern: "Tabula rasa" in der Führungsetage denkbar

Spekulationen über mögliche Nachfolger

Als Vorstandschef steht Kahn in erster Linie in der Verantwortung. Mögliche Nachfolger werden bereits medial gehandelt - und wieder verworfen (wie der frühere DFL-Geschäftsführer Christian Seifert).

Salihamidzic soll zugutekommen, dass Hoeneß seit Jahren einer seiner Fürsprecher ist. Doch auch der Bosnier steht aufgrund seiner Personalpolitik im Licht der öffentlichen Kritik. Eine Lösung könnte jetzt die turnusmäßige Aufsichtsratssitzung der Münchner bringen.