Hoeneß geht: richtiger Zeitpunkt oder Rückschlag für Bayern?

Fast 50 Jahre lang hat Uli Hoeneß den FC Bayern München geprägt wie wohl kein anderer. Zunächst als Spieler, dann als Manager und später als Präsident. Er war Macher, Patriarch, Grantler - aber für manchen auch Vaterfigur und sozial engagierter Helfer.

Dass der FC Bayern heute eine international anerkannte Marke ist und zu den absoluten Topklubs weltweit gehört, das ist nicht zuletzt sein Verdienst. Uli Hoeneß - ohne Zweifel einer der ganz großen Figuren der Bundesligageschichte.

Doch nun ist Schluss. Im November stellt sich Hoeneß nicht mehr als Präsident zur Wahl, auch seine Position als Aufsichtsratsvorsitzender gibt er ab.

Uli Hoeneß - ein Präsident, der polarisiert

Auch wenn Hoeneß vielen Bayern-Anhängern unantastbar erscheint: Bei Teilen der Fans war er in den letzten Monaten nicht mehr ganz unumstritten. Etwa wegen des Umgangs mit dem Ehrenspielführer Paul Breitner oder einer peinlichen Pressekonferenz, in der er zusammen mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zum Rundumschlag, vor allem gegen die Medien und ehemalige Spieler, ausholte.

