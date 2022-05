Hoeneß: "Gehe hundertprozentig" von Lewandowski-Verbleib aus

Geht er? Bleibt er? Und wenn ja: Wie lange? Die Frage um die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern beschäftigt seit Monaten die Verantwortlichen an der Säbener Straße 51. Zuletzt kamen Gerüchte über einen Wechsel des Rekordstürmers zum FC Barcelona.

Für den ehemaligen FC-Bayern-Manager Uli Hoeneß ist die Sache allerdings klar: "Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass Robert Lewandowski nächste Saison beim FC Bayern spielt", sagte er BR-Sportreporter Jan Wiecken und erklärte seine Zuversicht: "Weil er einen Vertrag hat. Ganz einfach."

Hoeneß: Nagelsmann ein "Ausnahmetalent"

Angesichts der Dortmunder Transferoffensive zeigte sich Hoeneß nicht beeindruckt. Auf die Frage, ob Dortmund und Leipzig nächstes Jahr näher an den FC Bayern heranrücken werden: "Das versuchen sie seit zehn Jahren – warum sollten sie es nächstes Jahr schaffen?"

Trotz des frühen Aus in Champions League und Pokal lobte Hoeneß Julian Nagelsmann: "Julian ist eine Ausnahme – ein Ausnahmetalent, eine Ausnahmepersönlichkeit. Wir sind sehr froh, dass wir ihn bei uns haben. There is more to come."

Lob für Bayern Basketballer

Begeistert zeigte sich Hoeneß auch von der Saison der Basketballer des FC Bayern, die aktuell im in den Euroleague-Playoffs mit dem Topfavoriten FC Barcelona um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Es wäre die erste deutsche Mannschaft, die das erreicht. Aktuell steht die Serie ausgeglichen 2:2.

"Ich hatte am Anfang nicht das Gefühl, dass die Mannschaft zusammenwächst. Aber sie hat sich sehr zusammengefunden. Und jetzt speziell die beiden Spiele gegen Barcelona waren einmalig", sagte Hoeneß.

Neue Spielstätte: "Ein Highlight auf der Welt"

Der Ehrenpräsident des FC Bayern freut sich auf die neue Spielstätte der Basketballer, die im kommenden Jahr eröffnet werden soll: "Wenn 6.000 Zuschauer da sind, ist es toll, wenn 12.000 Zuschauer da sind, ist es noch besser. Ich erwarte mir neue Impulse für den Basketball, wenn wir den SAP Garden fertig haben."

Hoeneß geht davon aus, dass die Halle "ein Highlight auf der Welt sein" werde. "Sie werden sehr bemüht sein, die schönste Halle der Welt zu bauen."

Hoeneß verhindert Red-Bull-Arena

Er berichtete auch von den Gesprächen mit Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz, der einen Großteil der Kosten für die Halle übernommen hat. "Der hat zuerst gesagt: 'Ja, da bauen wir zusammen die Halle.' Ich habe gesagt: 'Herr Matteschitz, wir machen schon mit, aber zahlen müssen Sie.' Dann war das erstmal schwierig. Ich konnte dann den Namensgeber beitragen. Er wollte erst eine Red-Bull-Arena, dann habe ich gesagt: 'Das geht mit unseren Fans nicht.'"