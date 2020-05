Hoeneß: Gefülltes Festgeldkonto ist jetzt "ein Riesenvorteil"

Die Coronakrise schüttelt auch den Profifußball ordentlich durch. Doch während einige Klubs mit großen wirtschaftlichen Problemen und sogar Existenzängsten zu kämpfen haben, ist beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München alles im Lot. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht deshalb sehr optimistisch in die Zukunft - sportlich wie auch wirtschaftlich.

Das berühmte "Festgeldkonto" des FC Bayern sorgt in Krisenzeiten dafür, dass der Klub - anders als viele Konkurrenten im In- und Ausland - gelassen nach vorne blicken kann: "Das war immer ein Vorteil und ist jetzt, wo das Geld bei den meisten viel knapper wird, ein Riesenvorteil", so Hoeneß im Exklusivinterview mit BR24 Sport.