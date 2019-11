Hoeneß: Es gab "Strömungen" im Bayern-Team gegen Kovac

Der in der kommenden Woche aus dem Amt scheidende Präsident verriet im ZDF, dass der Verein bei Chefcoach Niko Kovac nach dem 1:5 bei Eintracht Frankfurt vor einer Woche zum Handeln gezwungen war. Kovac hatte den Rückhalt im Team verloren. "Es hat sicherlich Strömungen innerhalb der Mannschaft gegeben, die den Trainer weg haben wollten. Deswegen hat die Führung entsprechend reagiert", sagte Hoeneß.

Bei der Nachfolgeregelung für Kovac gebe es "überhaupt keine Entscheidung", erklärte der 67-Jährige. "Bei den Gesprächen, die anstehen in den nächsten Wochen, wird sicherlich auch zunächst mal über Hansi Flick gesprochen." Für ihn das vorläufige Festhalten an Flick nach dem erfolgreichen Start mit dem Interimstrainer auch alternativlos. Grundsätzlich müsse der Verein aber "an einer langfristigen Lösung interessiert sein", sagte Hoeneß. Bis diese gefunden sei, "ist Hansi Flick keine schlechte Lösung".

"Eines ist doch klar: Nach so einer überragenden Woche mit zwei überzeugenden Siegen kann man doch nicht sagen, den Hansi Flick schicken wir jetzt erstmal wieder weg und holen irgendeinen, der vielleicht nur ein paar Monate arbeiten kann." Uli Hoeneß im ZDF