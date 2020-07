Hoeneß erwartet "herausfordernde Saison" in Hoffenheim

Am kommenden Sonntag (2.8.2020) stehen für die Hoffenheimer Profis zunächst Leistungstests an. Zuvor müssen sich die Spieler des Europa-Leagaue-Teilnehmers auch den obligatorischen Corona-Tests unterziehen. Die erste Übungseinheit auf dem Platz wird Hoeneß dann voraussichtlich am 3. August leiten.