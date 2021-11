Uli Hoeneß: "Die schlimmste Zeit war vor der Haft"

Uli Hoeneß war 30 Jahre als Manager und Taktgeber beim FC Bayern und machte den Verein zusammen mit Karl-Heinz Rummenigge zu einer weltweit erfolgreichen Fußball-Marke. "Eigentlich ist der 1, FC Nürnberg - Gott sei Dank - hauptverantwortlich dafür, dass ich überhaupt Manager werden konnte."

In Nürnberg war Hoeneß am Ende seiner Karriere gelandet, nachdem ihn bereits mit 25 Knieprobleme plagten. Bis er 26, 27 war, sei er während der Woche punktiert worden, um Samstags wieder zu spielen. 100-prozentig zu trainieren war nicht mehr möglich. Für die Bundesliga "hat es immer noch gut gereicht. Nicht mehr so für die Nationalmannschaft."

Bei den Bayern war Gyula Lorant Trainer, "der hat sich einen Spaß draus gemacht mich mal auf die Bank zu setzen und dann wieder einzutauschen," erzählt Hoeneß, der so aber nicht aufhören wollte. Dann gab es ein Angebot "von den Clubberern", wo er in elf Ligaspielen zum Einsatz kam.

"Ich hab bei Nürnberg mal ein halbes Jahr gespielt" Uli Hoeneß

Beim FC Bayern ging es drunter und drüber

Beim FC Bayern sei es in dieser Zeit drunter und drüber gegangen. Denn, "der damalige Präsident Neudecker hatte sich mit der Mannschaft angelegt, weil er den Max Merkel verpflichten wollte." Die Spieler Paul Breitner, Sepp Maier und Hans-Josef "Jupp" Kapellmann rebellierten dagegen.

Wilhelm Neudecker, Bayern-Präsident von 1962 bis '79, habe ihn in Nürnberg angerufen: "Herr Hoeneß können sie sich vorstellen bei uns Manager zu werden?" Das war im April 1979. Nach Rücksprache mit seinen Ärzten, wie lange er noch spielen könne, sagte Hoeneß zu. "Als ich dann am 1. Mai anfangen wollte, war der Herr Neudecker nicht mehr da, weil er zurückgetreten war. Der spätere Präsident Willi Hoffmann hat mich dann übernommen", erzählt Hoeneß. "So bin ich Manager beim FC Bayern geworden." Aber: "Wenn ich nicht in Nürnberg gewesen wäre, wäre ich ja bei dieser Revolution dabei gewesen." Und "Kein Mensch der Welt, hätte mich zum Manager gemacht."

Hoeneß mischt beim FC Bayern nicht mehr mit

Jetzt mische er "nicht mehr mit", wie in Mären, die immer noch kursierten erzählt werde. "Es ist wichtig, dass man als starker Manager und Präsident nachher auch Leute sucht, die man nicht manipulieren kann." Viele wollen schwache Nachfolger, damit man nachher sagen kann, ja der Alte war viel besser.

Er "habe ja wesentlich dazu beigetragen, dass die, die es jetzt machen Oliver Kahn und Herbert Hainer, dass die diese Position einnehmen, weil ich überzeugt war und bin, dass sie das gut machen. Fakt ist, dass ich überhaupt keinen Einfluss nehme." Ratschläge gebe er nur, wenn sie gefragt sind. Aber das komme immer weniger vor.

"Ich rede ungern über mich selber, weil ich versuche vernünftig zu leben, nicht durchzudrehen. Ein schönes Gulasch ist mir lieber wie Kaviar." Uli Hoeneß

Kein Internet um Shitstorms zu verfolgen

Die Abteilung Attacke ist ruhiger geworden: "Leute die ich mag, das war der Verein, meine Spieler, unsere Spieler oder die Trainer die Angestellten, das war wie meine Familie. Wenn die einer angepackt hat, dann hab ich attackiert oder zurückgeschossen," erklärt der Patriarch. Über Shitstorms die es nach Aussagen von ihm gab oder gibt, macht er sich keine großen Gedanken. "Ich habe keine E-Mail-Adresse, keine Instagram - nur ein Telefon zum telefonieren. Ich habe noch nie eine E-mail verschickt", sagt Hoeneß. Und er habe auch kein Internet.

"Ohne meine Frau, würde das System Hoeneß nicht funktionieren." Uli Hoeneß

Die schlimmste Zeit war vor der Haft

Im Leben von Hoeneß gab es aber nicht nur Erfolg, sondern auch ein sehr dunkles Kapitel. 2014 saß er wegen Steuerhinterziehung in Haft. Das sei abgeschlossen, sagt der 69-Jährige. "Nach dem Urteil, dass war eine ganz schlimme Zeit, weil ich da noch zwei, drei Monate zu Hause war." Da seien dann jeden Tag Fotografen und Kameraleute vor der Haustüre gestanden, die unbedingt den Tag erwischen wollten, "wenn ich gehe". Auch dank seiner Frau gebe es aber "kein Foto wie ich reingehe und keine Foto wie ich rausgehe."

Hoeneß ergänzt, dass die schlimmste Zeit für ihn vor dem Haftantritt war, "weil da hab ich keinerlei Freiheiten mehr gehabt." Im Gefängnis wollte er sich erstmal alles anschauen und überhaupt nichts sagen. Auch "um mich da anzupassen." Er habe dann morgens Sport gemacht und in der Kleiderausgabe gearbeitet. "Ich habe versucht, dort ein Teil zu sein. Im Lauf der Zeit war ich dann. auch sehr angesehen." Denn, er habe den Mithäftlingen dort am Sonntag Ratgeberstunden gegeben, "was mache ich nach meinem Aufenthalt. Und dann waren die bei mir in der Zelle." Bei den meisten sei es um Existenzängste gegangen.