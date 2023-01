Hoeneß: Choupo-Moting könnte beim FC Bayern Ausnahme bekommen

Der FC Bayern sieht sich bei den Vertragsverhandlungen mit Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting auf einem sehr guten Weg. "Wir sind gerade in Gesprächen mit seinem Management, es sind sehr gute Gespräche. Wir wollen unbedingt, dass er bleibt. Er hat auch gesagt, er möchte unbedingt bleiben", sagte der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem TV-Sender Bild. "Das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch die Details klären können."

Choupo-Moting hat Lewandowski als Torjäger ersetzt

Der FC Bayern gibt Spielern jenseits der 30 in der Regel nur noch Einjahresverträge. Ehrenpräsident Uli Hoeneß kann sich in Choupo-Motings Fall aber vorstellen, dass der Verein dem Angreifer mit der Laufzeit entgegenkommt. "Man ist mit der Leistung von dem Burschen sehr zufrieden und es gibt Gespräche, die nicht so einfach sind", sagte Hoeneß dem TV-Sender Sport1, verwies aber darauf, nicht mehr ins operative Geschäft eingebunden zu sein.

Choupo-Moting war im Oktober 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zu den Münchnern gekommen. Im Sommer läuft sein Vertrag aus. In den vergangenen Spielzeiten war er Backup für Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski gewesen. Seit dessen Weggang im Sommer zum FC Barcelona erledigt der Nationalspieler Kameruns den Toreauftrag zuverlässig.