Hodenkrebs im Profifußball - eine Frage des Alters

In der Vorbereitung auf die laufende Saison wurde beim Dortmunder Neuzugang Sébastien Haller Hodenkrebs diagnostiziert. Der Stürmer musste darauf hin operiert werden und sich einer Chemotherapie unterziehen. Haller sollte kein Einzelfall bleiben, plötzlich häuften sich die Berichte über Hodentumore bei Fußballspielern: Hertha-Spieler Marco Richter war ebenso betroffen wie Teamkollege Jean Paul-Boetius und Timo Baumgartl, der bei Union Berlin unter Vertrag steht.

Hodenkrebs-Fälle lassen sich aufs Alter zurückführen

Für die vielen Fälle im Fußball hat Prof. Dr. Marcus Hentrich, Chefarzt für innere Medizin am Rotkreuzklinikum in München, eine einfache Erklärung: "Das liegt daran, dass Hodentumore bei jungen Männern auftreten und junge Männer spielen Fußball und sind auch Profifußballer, das heißt, es ist jetzt eher ein zufälliges Auftreten dieser vier Fälle."

Appell an junge Männer zur Vorsorge zu gehen

Der Mediziner appelliert an junge Männer, sich häufiger untersuchen zu lassen: "Jungs oder junge Männer, tabuisiert dieses Thema nicht, geht offen damit um, tastet euren Hoden ab und wenn da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, geht zum Urologen."

Prof. Dr. Marcus Hentrich betont zudem: "Selbst wenn ein Hodentumor entdeckt wird, wird der mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit geheilt." Möglicherweise führen die Krankheitsfälle im Profifußball ja dazu, dass mehr junge Männer zu einer Untersuchung gehen.

Vereine treiben Vorsorge voran

In den Vereinen gehen sie mit gutem Beispiel voran: Bei Hertha werden Vorsorgeuntersuchungen demnächst zum Standardangebot bei Medizinchecks gehören und auch beim FC Bayern beschäftigt man sich mit dem Thema: "Wenn man so vergleicht, wie viele Frauenarztbesuche Frauen haben und wie wenig Männer zum Urologen gehen, dann gibt es da schon große Unterschiede. Vielleicht ist es an der Zeit, dass auch Männer regelmäßig Untersuchungen machen. Auch in diesem Fall die Fußballer, wir haben es auch gemacht dieses Jahr. Und demnach glaube ich, es ist der richtige Schritt", erklärt Bayern-Coach Julian Nagelsmann.