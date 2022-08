Hochsprung-Überraschung: 31.000 Fans pushen Poyte zu Silber

Lokalmatador Tobias Potye hat den bislang besten Wettkampf seiner Karriere abgeliefert. Bei den European Championships räumte er am Donnerstagabend mit lautstarker Unterstützung der Fans im Münchner Olympiastadion völlig unerwartet Silber im Hochsprung ab. "Es hat richtig Bock gemacht", sagte Potye nach dem packenden Finale.

Sein Potenzial hatte der 27-Jährige schon Ende Juni in Berlin gezeigt. Dort konnte der Münchner gemeinsam mit dem nun entthronten Europameister Mateusz Przybylko mit übersprungenen 2,30 Metern den deutschen Meistertitel feiern.

Die Zeit ist reif, Tamberi zu schlagen

Bei der Europameisterschaft in München bedeuteten 2,27 Meter bei schwierigen Bedingungen EM-Silber hinter Olympiasieger Gianmarco Tamberi, der 2,30 Meter schaffte. "Ich bin ein paar Mal dieses Jahr gegen Gianmarco gesprungen und habe mir gedacht, eigentlich ist die Zeit reif, ihn mal zu schlagen", sagte der Lokalmatador. "Jetzt muss ich das nochmal vertagen, aber das wird kommen."

Potye: Bei Olympia 2024 will er's zeigen

Potye überraschte auf dem Weg aus dem Stadion mit der Aussage, dass er aus körperlichen Gründen seit zwei Jahren keine Technikeinheit gemacht habe. Er habe zu sehr mit den Sehnen zu kämpfen gehabt, sagte der 27-Jährige. "Ich habe nur trainiert fürs Knie und bin im Wettkampf gesprungen, das war die Mission." Was ist wohl möglich, wenn er künftig noch besser trainieren kann? "Das will ich 2024 zeigen." Dann finden die Olympischen Spiele in Paris statt.