Hochspringerin Laura Gröll will bei der DM überzeugen

Nicht alle Top-Hochspringerinnen werden in Braunschweig am Start sein. Trotzdem ist es ein sehr gut besetztes Feld, in dem sich Laura Gröll beweisen will und muss: "Die Aufregung steigt und das Adrenalin. Ich habe einfach richtig Lust zu springen", sagt sie, zumal sie sich in guter Form wähnt. "Ich bin gut drauf, gesund und fit." Eine bestimmte Höhe hat sich die 22-Jährige, die neben dem Sport Gesundheitsmanagement studiert, allerdings nicht vorgenommen. Dabei wäre es wieder mal Zeit für eine neue Bestleistung, erzählt sie lachend.

Ihr persönlicher Bestwert stammt aus dem Jahr 2017. 1,88 Meter sprang sie damals, allerdings in der Halle. Im Freien hat sie bisher 1,83 Meter übersprungen. Um das zu schaffen, hat sie zuletzt vor allem an ihrem Anlauf gearbeitet. "Der Anlaufrhythmus muss passen, man muss einen bestimmten Abstand zur Latte haben und der Körperschwerpunkt sollte direkt über der Latte sein", erklärt sie. "Es sind sehr viele Kleinigkeiten, deshalb ist diese Disziplin so komplex, aber deshalb mag ich sie auch so."