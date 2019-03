Polizei bei Fußballspielen - ein Urteil mit vielen Fragezeichen

Mehr als 20 Minuten nahm sich der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier Zeit, um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu verkünden und zu begründen. Am Ende blieben mehr Fragezeichen als Antworten. Und eine zeitnahe Lösung ist erst einmal in weiter Ferne.

Denn das Urteil werde den Beteiligten erst "in einigen Wochen" zugestellt, erklärte Bier am Ende seiner Verkündung - und dann beginnt die juristische Rangelei vermutlich erneut. Denn nun sind wieder die Oberverwaltungsrichter in Bremen gefordert, an die das Gericht den Fall zurückverwiesen hat.

Veranstalterbeteiligung an Kosten grundsätzlich rechtmäßig

Immerhin: Deutschlands oberste Verwaltungsrichter sprachen dahingehend klare Worte, dass die erhobene Gebühr - die Stadt Bremen hatte der Deutschen Fußball-Liga einen Bescheid über mehr als 400.000 Euro für den Polizeieinsatz bei einem Fußballspiel geschickt - generell erlaubt sei.

"Eine Gebühr bedarf (...) einer besonderen Rechtfertigung. Diese liegt hier darin, dass die Polizei einen erheblichen Mehraufwand gerade aus Anlass einer kommerziellen Hochrisiko-Veranstaltung betreiben muss. Dieser zusätzliche Aufwand darf dem Veranstalter zugerechnet werden." Aus einer Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts nach der Urteilsverkündung

Aber Bier sagte auch: "Die Rechtmäßigkeit des Gebührenbescheides steht noch nicht vollständig fest."

Klärungsbedarf gebe es noch, ob und inwieweit bestimmte Kosten "gegenüber einzelnen Störern geltend zu machen waren" - auch um Doppelabrechnungen zu vermeiden. Da in diesem Fall das Bremische Landesrecht Grundlage sei, wurde der Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen.

Gerichtsurteil konträr zur bayerischen Einschätzung

Die grundsätzliche Tendenz, dass Veranstalter an den Kosten für Polizeieinsätze beteiligt werden könnten, dürfte vor allem die Deutsche Fußball-Liga (DFL) aufschrecken und bricht auch mit der gängigen Auffassung deutscher Politiker.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hatte vor dem Urteil im Gespräch mit BR Sport noch betont, dass es "Kernaufgabe des Staates und damit auch der Polizei" sei, "sich bestmöglich um die Sicherheit in unserem Land zu kümmern." Dies sei die Einschätzung aller Bundesländer - mit Ausnahme von Bremen.

Ähnlich argumentierte die DFL seit Beginn der Auseinandersetzung: Einzig der Staat sei für die Wahrung von Sicherheit und Ordnung verantwortlich. "Wir haben hier eine Entscheidung, die sicher anders ausgefallen ist, als wir angenommen haben", sagte DFL-Präsident Reinhard Rauball dann auch nach der Urteilsverkündung.

Gebührenkatalog für Polizeieinsätze?

Die Leipziger Richter sehen das durchaus differenzierter. Vereinfacht ausgedrückt: Wenn für die Polizei Mehraufwände entstehen, wäre eine finanzielle Beteiligung an den Polizeikosten durch den Veranstalter von großen Events durchaus denkbar.

Die Krux: Ab wann spricht man von Mehraufwänden? Welche Veranstaltungen wären betroffen? Und vor allem: Wie beziffert man die Kosten?

In keinem Bundesland gibt es bisher Gebührenkataloge für Polizeieinsätze bei Großveranstaltungen.