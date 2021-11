Hitzlsperger: Kluge und gut organisierte Trainer im Vorteil

Je mehr Geld in den Fußball fließt, "desto größer werden auch die Teams, die Kader", so Hitzlsperger. Man investiere in Menschen, die die Spieler besser machen. "Weil wir der Überzeugung sind, ein großes Trainerteam ist bessere individuelle Betreuung für die Spieler. Das heißt, sie werden besser."

Dabei orientiere man sich auch am US-Sport, "wo ja kleine Gruppen einzelne Spieler, Spezialisten, am Werk sind. Und so ist es im Fußball auch. Über die Jahre ist immer mehr gewachsen, um eine besser Betreuung zu haben."

Trainer müssen alles beherrschen

Auch weil die Cheftrainer "Dinge delegieren müssen", sei ein großer Trainerstab notwendig. "Diejenigen die klug organisiert sind, die klug sind und wachsam sind, die sind da im Vorteil."

So wie Julian Nagelsmann! Für Ex-Profi Paul Breitner ist er "als Bayerntrainer mehr im psychologischen Bereich zu finden, das es darum geht die Stimmung, die Basis aufzubauen, um möglichst oft absolut Leistung zu bringen." Hitzlsperger glaubt dagegen, Fußballlehrer "müssen alles beherrschen".

Wichtig ist die taktische Einstellung

Das Anforderungsprofil an einen Bundesligatrainer sei ständig gewachsen. Die Mannschaft die sie managen müssen, das ganze Trainerteam und in der Öffentlichkeit tauchen sie ständig auf und geben auch noch viele Interviews. Allerdings, "für die Mannschaft das Allerwichtigste - taktisch einzustellen. Aber auch an den Kopf ranzugehen", erklärt der 39-jährige Ex-Profi. Dazu gehöre zudem, die Spieler wieder aufzurichten, wenn es nicht so funktioniert."

"Nagelsmann muss da nicht nur an den Kopf gehen, sondern er muss am Trainingsplatz schon auch manchmal die Taktik verändern." Thomas Hitzlsperger

Wie wichtig der Cheftrainer ist, zeigte sich bei der coronabedingten Abwesenheit von Nagelsmann. Auch wenn, Co-Trainer Dino Topmüller an der Seitenlinie coachte. "Wir sind glücklich, dass er zurück ist", sagte Abwehrmann Alphonso Davies, nachdem Nagelsmann beim Champions League-Duell am Dienstag gegen Lissabon wieder auf der Bank sitzen will.