Hitzlsperger: "Gesellschaft bereit für homosexuelle Fußballer"

Der australische Fußballprofi Josh Cavallo hat sich vor wenigen Tagen als homosexuell geoutet. Im vermeintlichen harten Männersport Fußball immer noch eine Ausnahme. Cavallo "möchte helfen, dies zu ändern", erklärte er, er wolle andere ermutigen.

Ob er erfolgreich ist, bezweifelt kann Thomas Hitzlsperger nicht sagen. Er hofft aber darauf. "Er kann soviel Einfluss nehmen, er kann so viel Leute beeinflussen in einer positiven Art und Weise und da wünsche ich ihm nur das Beste. Er hat einen großen Schritt gemacht, den ich nur begrüßen kann", sagt Hitzlsperger über Cavallo.

Hitzlspergers Coming out 2014

Hitzlsperger selbst, ehemaliger Fußball-Nationalspieler, war 2014 in Deutschland der Erste, der diesen Schritt ging - allerdings erst nach seiner aktiven Karriere. Und blieb bis heute der Einzige. Die Hemmschwelle sieht er nicht in der Gesellschaft. "Die Gesellschaft, gerade in Deutschland, ist viel weiter. Da ist es weniger problematisch", glaubt Hitzlsperger.