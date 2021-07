Historischer Wimbledonsieg von Djokovic - der Grand Slam winkt

Djokovic zieht mit Federer und Nadal gleich

Für Djokovic ist es in diesem Jahr der dritte Sieg im dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Der 34-Jährige hat 2021 bereits die Australian Open und die French Open gewonnen. Insgesamt ist es der 20. Grand-Slam-Sieg der Karriere, damit zieht er mit Roger Federer und Rafael Nadal gleich. In Wimbledon gewann Djokovic zum sechsten Mal.

"Die vergangenen zehn Jahre waren eine unglaubliche Reise, die hier nicht aufhört ... Ein siebenjähriger Junge in Serbien hat einst mit improvisierten Materialien eine Wimbledon-Trophäe gebaut. Und jetzt steht er hier mit seinem sechsten Titel." Novak Djokovic nach dem Sieg

Erster "Grand Slam" seit 1969 möglich

Drei Grand-Slam-Turniersiege in einem Jahre holte zuletzt der Australier Rod Laver 1969. Laver gewann in diesem Jahr auch als bisher letzter Spieler den Grand Slam durch einen weiteren Sieg bei den US Open. Diese finden in diesem Jahr ab dem 30. August in New York statt.