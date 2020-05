Nur ein Corona-Aussetzer: Bundesliga-Neustart geglückt

"Regelkonformer" Torjubel

Angesichts desinfizierter Bälle und laut zu hörender Zwischenrufe wie auf Amateurplätzen ist eine Normalität noch weit entfernt. Aber immerhin: Auf fast allen Plätzen hielten sich die Spieler an die Maßgabe aus dem 36-seitigen "Covid-19 Organisations-Rundschreiben Sonderspielbetrieb": "Gemeinsames Jubeln, Abklatschen und Umarmungen sind zu unterlassen".

Erling Haaland von Borussia Dortmund etwa bejubelte den ersten Treffer des Spieltags nach mehr als zweimonatiger Zwangspause in der Corona-Krise wie vorgeschrieben: Bloß keine Umarmung, kein überschwänglicher Körperkontakt - stattdessen wog Haaland seinen Oberkörper in deutlicher Entfernung zu seinen Teamkollegen hin und her.