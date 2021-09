Historischer Kanu-Sieg: Speed-Date mit Weltmeisterin Elena Lilik

Zeit hat Elena Lilik grade eigentlich gar nicht, nur ein kurzes Interview am Augsburger Hauptbahnhof ist drin. Direkt danach steigt die frisch verheiratete Weltmeisterin in den Zug nach Hannover. Beim letzten Interview hieß Elena noch Apel und war ein vielversprechendes Talent im Augsburger Kanu-Leistungszentrum – wenige Jahre ist das her. Seit kurzem ist sie 23 und als Weltmeisterin und zweifache Vize-Weltmeisterin in der absoluten Weltspitze ihres Sports angekommen.

Sieg für die Geschichtsbücher: Drei Medaillen bei einer WM

"So ein WM-Titel ist schon was enorm Großes und dann gleich drei Medaillen, das hat noch nie jemand vor mir geschafft. Das ist das erste Mal, dass das überhaupt passiert ist", erzählt sie mit Stolz aber - selbst Tage danach - auch immer noch etwas ungläubig:

"Dann checkt man erst mal, dass man Geschichte geschrieben hat. Und ich check es noch überhaupt nicht. Ich glaub ich muss erst mal eine ganze Woche drüber schlafen bis das ankommt." Elena Lilik

Bei der WM noch mit altem Namen angetreten

Bei den Weltmeisterschaften der Wildwasser-Kanuten in Bratislava war die Augsburgerin als Außenseiterin gestartet. Olympia in Tokio hatte sie verpasst, die nationale Konkurrenz war zu groß. Die unfreiwillige Pause hat Elena dann genutzt und im August ihren Freund Leon, Eishockeyspieler beim HC Landsberg in der Oberliga, geheiratet.

Seitdem heißt Elena eigentlich Lilik, was für den Verband aber zu kurzfristig war, so dass sie bei der WM noch unter ihrem Mädchennamen Apel antrat: "Ich musste diese Saison noch unter Apel zu Ende fahren, weil sich das zeitlich nicht mit meinem neuen Personalausweis ausgegangen ist. Und ohne neuen Personalausweis konnte die internationale Kanu-Federation das im System nicht ändern. Und deswegen bin ich quasi meinen letzten Wettkampf noch unter 'Apel' gefahren."

Silber in neuer Disziplin "Boater Cross Extreme"

Genau genommen waren es sogar drei Wettkämpfe, gekrönt mit gleich drei Medaillen: Gold im Canadier, Silber im Kajak und zum Abschluss dann auch in der neuen Disziplin Boater Cross Extreme. Eine Disziplin die Elena Lilik in der WM-Woche überhaupt zum ersten Mal ausprobiert hat: "Vielleicht ist es Anfängerglück gewesen aber ich bin wirklich dort in der Trainingswoche das erste Mal von einer Rampe gesprungen. Es ist einfach mega-verrückt gewesen."

Drei Wettkämpfe mit Vorläufen und Finals an einem Wochenende sind eigentlich genau das Wahnsinns-Programm, von dem ihre Trainer und Betreuer stets abgeraten hatten. Für die Augsburgerin war es aber offenbar genau das richtige: "Am Sonntag, als der Boater Cross anstand, nach dem WM-Titel im Canadier, da hätte ich einfach umkippen und schlafen können. Da war ich auch emotional so überfordert, dass ich wirklich nicht weiß, wie ich das noch runtergezimmert habe. Aber ich glaube auch, dass ich so mit Adrenalin vollgepumpt war, dass mein Körper einfach gemacht hat. Von daher: War ganz gut!"

Vom Wettkampf zum Bundeswehr-Lehrgang

"Ganz gut" heißt in diesem Fall "Silber" und Vize-Weltmeisterin in der neuen Disziplin. Nie zuvor war eine Kanutin oder ein Kanute von einer Wildwasser-Weltmeisterschaft mit drei Medaillen abgereist. Die frisch-Verheiratete hätte daher allen Grund mal die Füße hochzulegen. Ihre Kollegen wie Hannes Aigner, Sideris Tasiadis und Ricarda Funk etwa sonnen sich auf Einladung der deutschen Sporthilfe aktuell im "Club der Besten" - die alljährliche Belohnung für alle WM- und Olympia-Medaillengewinner der Saison.

Bei Elena Lilik aber muss sogar die Hochzeitsreise mit Ehemann Leon warten, denn die Tochter von Bundestrainer Thomas Apel ist gestern schon wieder pflichtbewusst bei der Bundeswehr in Hannover eingerückt: "Die Bundeswehr ist ja unser Arbeitgeber. Wir sind dort in der Sport-Fördergruppe. Bei mir steht der Feldwebel-Anwärter-Lehrgang in Hannover an." Und der hat eben auch Vorrang vor den Flitterwochen.

Flitterwochen erst nach der Heim-WM in Augsburg

Danach soll es aber endlich auch etwas Urlaub geben, bevor der volle Fokus auf die Heim-WM am Eiskanal in Augsburg beginnt: "Die Vorbereitung beginnt in ca. drei bis vier Wochen, das wird ja auch eine harte Qualifikation. Da muss man sich schon richtig vorbereiten, dass wird ein hartes Battle." Scheint als müsste Ehemann Leon noch etwas länger auf die Hochzeitsreise mit seiner Wildwasser-Weltmeisterin warten.