Historische Bayern-Schlappe deckt Defizite auf

Neuer-Vertreter Ulreich machtlos

Relativ unbescholten dürfte hingegen Manuel Neuers Vertreter Sven Ulreich davonkommen. Er streckte sich gehörig. Doch auch mit vollem Einsatz konnte er die vier scharf geschossenen und exakt platzierten Gegentreffer nicht verhindern.

Es bleibt bei der historischen Niederlage

So mussten sich die Münchner nach der 2:4-Niederlage in Bochum sichtlich konsterniert und ratlos auf den Weg in die Kabine machen. Schließlich hatte es vier Gegentore vor der Pause für den FC Bayern lange nicht mehr gegeben. Mehr als drei Treffer in den ersten 45 Minuten kassierte der deutsche Rekordmeister nämlich zuletzt am 22. November 1975. Damals stand es bei Eintracht Frankfurt zur Pause 0:5 - und am Ende 0:6.