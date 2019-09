Hirscher und Neureuther: Freundschaft zweier Rivalen

"Die Battles waren schon geil", blickte Neureuther zurück. Bei aller Rivalität verbindet die beiden aber auch vieles. "Ich glaube, ich bin noch einer der wenigen, der den Marcel kennt, seit er wirklich vom ersten Rennen weg dabei war", sagte Neureuther in einem Interview in Blickpunkt Sport und ergänzte: "Da baut man über die Zeit natürlich schon eine Freundschaft auf". Das bestätigte Hirscher: "Ich hab‘ den Felix schon richtig gern, aber da ist er selber schuld. Österreicher verstehen halt dem Felix seinen Schmäh recht gut". Höhepunkt war diesbezüglich ein "Selbstinterview" Neureuthers im österreichischen Fernsehen.

Gefühl contra Muskelkraft

Dabei waren die beiden rein sportlich gesehen zwei völlig unterschiedliche Charaktere. "Der hat so viel Gefühl für den Ski, für den Schwung, ich bin dann doch eher der, der mit mehr Kraft zieht und fährt", so erklärte der ÖSV-Athlet die unterschiedliche Fahrweise. Das sah auch der damalige DSV-lpindirektor Wolfgang Maier so: Er bezeichnete Hirscher und Neureuther als "prägende aber auch polarisierende Personen" im Skirennsport der letzten Jahre: "auf der einen Seite der brutale Profi, auf der anderen Seite der smarte Mann mit dem extrem hohen Talent".

Neureuther-Siege: von Kitzbühel über München bis nach Levi

Letzteres zeigte Neureuther gleich bei seinem ersten Weltcupsieg in Kitzbühel (2010), da hatte er seinen Konkurrenten aus dem Nachbarland (Platz acht) in die Schranken verwiesen. Bei seinem dritten Weltcupsieg am 1. Januar 2013 beim City Event in München bewies der Oberbayer Heimstärke, als er sich im Finale im direkten Duell gegen Hirscher durchsetzen konnte. Beim letzten Weltcupsieg in Neureuthers Karriere in Levi (2017) war sein Rivale durch einen gerade ausgeheilten Knöchelbruch gehandicapt und auf Platz 17 zurückgereicht worden.