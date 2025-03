FC Bayern: Hiobsbotschaft vor Union - Kim fällt länger aus

Große Themen gab es nicht für Vincent Kompany und den FC Bayern vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin am Samstag (ab 15.30 Uhr in der Radioreportage im BR24Sport Livecenter). Die größten Nachrichten lieferte dann eher der Kader für den Ausflug in die Hauptstadt. Min-Jae Kim wird nicht im Flieger sitzen und wohl auch vorerst kein Teil des Kaders mehr sein können. "Wir hoffen, dass es nicht zu schlimm ist, für die nächsten paar Wochen wird es nicht reichen", sagte Trainer Kompany auf der Pressekonferenz am Freitag.

Probleme an der Achillessehne - fehlt Kim gegen Inter Mailand?

Den Südkoreaner plagen Probleme an der Achillessehne. Es gehe jetzt darum, so Kompany, "die Belastung zu steuern. Wir müssen schauen, dass wir ihn nicht überbelasten. Es ist hoffentlich nicht zu besorgniserregend." Kim ist der Dauerbrenner beim Rekordmeister. Der Nationalspieler absolvierte schon 37 Pflichtspiele und saß nur dreimal in dieser Saison auf der Bank.

Über die genaue Ausfallzeit ist nichts bekannt. Eine Operation ist laut Sportvorstand Max Eberl derzeit nicht geplant. Der Ausfall trifft die Münchner hart. Die Länderspielpause verschafft dem 28-Jährigen Zeit zur Erholung. Anfang April empfängt der FC Bayern Inter Mailand in der heimischen Arena zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League.

Auch Pavlovic und Palhinha fehlen

Neben Kim muss der Tabellenführer auf den erkrankten Aleksandar Pavlovic, den verletzten Manuel Neuer und den nach seiner Roten Karte gegen Bochum gesperrten João Palhinha verzichten. Ob er wie zuletzt in der Liga beim 2:3 gegen den VfL Bochum in Berlin erneut rotieren wird, ließ Kompany offen: "Wir werden stark aufstellen, um zu gewinnen. Ich habe Vertrauen in den Kader."

Kim könnte dabei im Abwehrzentrum durch Eric Dier ersetzt werden. Der verlässliche Engländer bringe "etwas Fundamentales" mit für die Mannschaft, weil er sehr professionell sei und seine Rolle stets ideal erfülle, lobte Kompany.