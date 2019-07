Hinteregger kann sich Zukunft beim FC Augsburg vorstellen

Im Trainingslager in Bad Häring in Tirol sagte der 26-jährige Hinteregger in einer Presserunde: "Wir haben eine coole, junge, hungrige Mannschaft, mit der einiges möglich ist." Unter dem ehemaligen FCA-Trainer Manuel Baum war Hinteregger suspendiert und anschließend nach Frankfurt verliehen worden, wo er sich schnell zum Leistungsträger und Publikumsliebling entwickelte.

Mittlerweile ist Baum aber nicht mehr Trainer, sondern der Schweizer Martin Schmidt, mit dem die Lage eine andere sei: "Wir haben ein Top-Trainerteam", sagte Hinteregger, der nach eigener Aussage unter Baum nicht mehr für den FCA spielen würde.

Kritische Hinteregger-Aussagen in "Heute im Stadion"

Hinteregger hatte sich in der vergangenen Saison nach der 0:2-Auswärtsniederlage bei Borussia Mönchengladbach im Januar kritisch über den damaligen Cheftrainer Manuel Baum geäußert. "Die Abwärtsspirale geht jetzt schon ein Jahr. Das ganze Jahr 2018 ist die Kurve eigentlich schon nach unten gegangen. Ich kann nichts Positives über ihn sagen - und werde auch nichts Negatives sagen", sagte Hinteregger in Heute im Stadion in Bayern 1. Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und Trainer Manuel Baum suspendierten Hinteregger daraufhin.

Hinteregger erklärt Fehlen beim Mannschaftsfoto

Eintracht Frankfurt hatte sich zuletzt darum bemüht, Hinteregger zu kaufen. Zudem machten sich die Eintracht-Fans in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #FreeHinti für den Österreicher stark. Weil Hinteregger in der vergangenen Woche nicht beim Termin für ein vorläufiges Mannschaftsfoto erscheinen war, wurde über den baldigen Abgang spekuliert.

In Österreich erklärte er nun, dass er nach Absprache mit dem Verein an seiner Reha wegen einer Rippenblessur gearbeitet habe. Den Vorwurf, sich einen Wechsel erstreiken zu wollen, wies er klar von sich. "Es ist extrem hart, dass man mich in einem Atemzug mit Dembélé nennt oder Neymar", so Hinteregger.

"Jetzt mal ehrlich: Wenn ich irgendwie streiken würde oder irgendwas provozieren möchten, dann mach ich das nicht beim Mannschaftsfoto. Dann bleibe ich wie Caiuby oder Neymar zwei Wochen im Urlaub." Martin Hinteregger