Hinrundenbilanz: Bestnoten für Ingolstadt und 1860

1860 kann wieder von Liga zwei träumen

Beim TSV 1860 München kann endlich ohne Querelen in der Vereinsführung einfach Fußball gespielt werden. Das zahlt sich aus: Neun Siege, sechs Unentschieden und nur vier Niederlagen - so lautet die sportliche Bilanz des Teams von Michael Köllner.

Damit schoben sich die Sechzger im Aufstiegsrennen zur Halbzeit auf Platz drei und lassen wieder Raum für Aufstiegsträume. "So ein Verein gehört mittelfristig schon in die 2.Liga," hatte Köllner nach seiner Vertragsverlängerung im Oktober seine Ziele formuliert. Nachdem ich Bundesliga und 2. Liga trainiert habe, sehe ich es so, dass ich nicht dauerhaft mit Sechzig in der 3. Liga bleiben will."

Besonders Sascha Mölders ist beim TSV 1860 eine Bank. Im Herbst seiner Karriere lässt der Stürmer sich aber keine Kampfansagen herauslocken. "Wir haben jetzt 33 Punkte, da freuen wir uns sehr", so der 35-Jährige nach dem zuletzt hart erarbeiteten 1:0 (0:0) gegen den FC Ingolstadt. Mit seinem 13. Saisontor führt er Spitze im Drittliga-Ranking an. Investor Hasan Ismaik ließ ausrichten, "richtig glücklich und sehr stolz" zu sein.