Hilzinger fehlt in Kranjska Gora - Slalom in Flachau abgesagt

Skirennfahrerin Jessica Hilzinger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 24-Jährige vom SC Oberstdorf kann deshalb nicht an den Weltcup-Rennen in Kranjska Gora am kommenden Wochenende teilnehmen, wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag mitteilte. In Slowenien stehen für die alpinen Damen am Samstag und Sonntag ein Riesenslalom und ein Slalom an. Beim Torlauf im kroatischen Zagreb hatte Hilzinger als 21. am Dienstag ihr bestes Saisonergebnis eingefahren.

Frauen-Slalom in Flachau abgesagt - neuer Austragungsort gesucht

Corona wirbelt den Terminkalender der Technikfrauen durcheinander. Am 11. Jänner hätte der traditionelle Nachtslalom in Flachau stattfinden sollen. Aufgrund der hohen Inzidenz-Zahlen in Flachau hat das Land Salzburg sich gegen eine Durchführung ausgesprochen. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat die Verlegung des Rennens beschlossen.

Derzeit sucht der ÖSV in enger Abstimmung mit dem Internationalen Skiverband (FIS), nach einem neuen Austragungsort. Die Weltcuprennen in Zauchensee (13. bis 16. Jänner 2022) und der Snowboard Weltcup in Bad Gastein (11.-12. Jänner 2022), sind davon nicht betroffen