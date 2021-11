Hier wird scharf geschossen: Bundesliga in Coburg zu Gast

Die Schützengesellschaft Coburg 1354 ist an diesem Wochenende Gastgeber im Zehn-Meter-Luftgewehrschießen der Mannschaften in der ersten Bundesliga. Die Coburger starten in der Südstaffel und liegen nach zwei Wettkampfwochenenden im Mittelfeld der Tabelle.

Tabellenführer SV Pfeil Vöhrigen kommt nach Coburg

Die Orte der Wettkämpfe wechseln unter den Ligamannschaften ab. Beim Mannschaftsschießen treten jeweils fünf Schützinnen und Schützen der Vereine gegeneinander an. Sieger ist, wer die meisten der fünf Runden für sich entscheiden kann.

Die Coburger treffen am Samstag um 18 Uhr in der Pestalozzi-Halle auf den Tabellenführer SV Pfeil Vöhrigen, am Sonntag um 13 Uhr auf die SSG Dynamit Fürth. Vor den Wettkämpfen der Coburger Schützen treten jeweils andere Bundesligavereine gegeneinander an, darunter auch deutsche Meister, Welt- und Europameister, sowie Olympiasieger.

Bundesliga in der Coburger Pestalozzi-Halle

Die Mannschaft der Coburger setzt sich aus zwei Frauen und drei Männern zusammen und rechnet sich durchaus noch Chancen auf das Erreichen der Endrunde aus, so Oberschützenmeister Stahl auf BR-Nachfrage. Bis zu 600 Besucherinnen und Besucher können am Wochenende in der Pestalozzi-Halle in Coburg den Sportschützen zuschauen. Es gelten Maskenpflicht und die Einhaltung der 3G-Regel.