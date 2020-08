Hexen, Illuminaten, Steinbrecher: Trailrunning rund um Eichstätt

Panorama ohne Ende

Auf der Hochebene kann man auf dem beliebten Altmühltal-Panoramaweg laufen, der das ganze Altmühltal durchzieht. Dabei geht es immer wieder an Steinbrüchen vorbei, wo seit Generationen Jura-Kalk abgebaut wird. In einem der Steinbrüche können Besucher selbst nach Versteinerungen suchen. Der Blick in die Erdgeschichte macht jedenfalls demütig.