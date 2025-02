Frage der Woche: Bayern zittert - reicht das so für Leverkusen?

Die vergangenen Wochen waren zum Teil nichts für schwache Nerven für die FC-Bayern-Fans. Im Gegenteil: Sie mussten häufig zittern oder sich auch manchmal richtig ärgern. In der Bundesliga sind die Münchner zwar vorn, vor Kurzem verspielten sie allerdings in der Nachspielzeit gegen Kiel fast noch eine 4:1-Führung, zuletzt gab es ein glanzloses 0:0 gegen Leverkusen, in dem die extrem defensiv agierenden Bayern das klar schwächere Team waren.

Nun also wieder Leverkusen – diesmal in der Champions League. Die Mannschaft von Xabi Alonso ist eine, die die Bayern zuletzt immer wieder vor Probleme gestellt hat. Der letzte Sieg der Münchner gegen Leverkusen gelang im September 2022. Seitdem gab nur Unentschieden oder Niederlagen – besonders schmerzhaft das DFB-Pokalaus im Achtelfinale Anfang Dezember. Das ist mit Sicherheit im Hinterkopf. Ebenso die letzten Auftritte in der Champions League.

Zittern in den Playoffs gegen Celtic Glasgow

Die vergangenen Spiele der Gruppenphase brachten ein ernüchterndes 0:3 gegen Rotterdam und ein unspektakuläres 3:1 gegen den punktlosen Vorletzten Bratislava. In den Playoffs war dann Zittern angesagt gegen Celtic Glasgow, erst durch ein Last-Minute-1:1 qualifizierten sich die Bayern fürs Duell mit Leverkusen.

Frage der Woche: Reicht das so gegen Leverkusen?

Klar ist: Die Bayern haben in Drucksituationen immer mal wieder fabelhafte Leistungen gezeigt. Angesichts der vergangenen Auftritte stellt sich aber der ein oder andere Fan schon die Frage: Reicht das so gegen Leverkusen?

