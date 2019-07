Herzogenaurach wird deutsches Quartier bei Fußball-EM 2020

Der Weg zur Europameisterschaft 2020

Deutschland spielt in der EM-Qualifikation in der Gruppe C gegen die Niederlande, Weißrussland, Estland und Nordirland.In den bisherigen Spielen feiert Deutschland Siege gegen die Niederlande (3:2), Weißrussland (2:0) und Estland (8:0).

Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die EM 2020. Diese wird europaweit in elf europäischen Städten und in Baku/Aserbaidschan ausgetragen. Das Finale findet im Londoner Wembley-Stadion statt, München ist Austragungsort für drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale.