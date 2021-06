Herzogenaurach heißt DFB-Team willkommen

Herzogenaurach will trotzdem guter Gastgeber sein

Auch wenn es coronabedingt keine öffentlichen Auftritte von Neuer, Hummels und Co. geben wird, wolle sich die Stadt als guter Gastgeber präsentieren. "Wir leben dennoch unsere Gastfreundschaft. Für das ganze DFB-Team und die anwesenden Journalisten gibt es zum Beispiel Willkommenspakete." Darin enthalten sind unter anderem ein Bildband über die Stadt Herzogenaurach und eine Backmischung für fränkisches Brot und Salz. Ganz traditionell, wie man eben neue Nachbarn begrüßt. Denn das ist auch das Motto: "Herzogenaurach freut sich über seine neuen Nachbarn."

Diesen Spruch kann man auch auf großen Plakaten lesen, die über die ganze Stadt verteilt aufgehängt sind. Darauf zu sehen sind verschiedene Gruppen, beispielsweise Mitglieder der Feuerwehr, die Cheerleader des ansässigen Football-Teams, ein Chor oder auch die Beschäftigten des Bauhofs. "Damit wollen wir die gesamte Bürgerschaft abbilden und gemeinsam die Nationalmannschaft willkommen heißen", sagt Bürgermeister German Hacker.

"Home Ground" das zweite "Campo Bahia"?

Von dem EM-Quartier der deutschen Mannschaft, dem sogenannten "Home Ground" schwärmt der Bürgermeister regelrecht. "Ein ganz tolles Areal! Bewaldet, Holzbau, wunderschön. Ein Ort, wo eine tolle Stimmung entstehen kann." Die Nationalmannschaft könne sich freuen, so ein Areal beziehen zu dürfen. Hacker selbst war nie im Campo Bahia in Brasilien gewesen, wo die Nationalmannschaft beim WM-Triumph 2014 untergebracht war. Der "Home Ground" könne damit aber auf jeden Fall mithalten. Nun hoffe er, dass das 7:1 gegen Lettland ein gutes Omen für die anstehende Europameisterschaft ist. "Mit diesem Ergebnis haben wir ja auch in Brasilien einen großen Erfolg gefeiert."