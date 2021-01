Hertha BSC trennt sich von Trainer Labbadia und Manager Preetz

0:1 in Bielefeld, 0:0 in Köln, 0:3 gegen Hoffenheim, nun 1:4 gegen Bremen – Hertha BSC steckt tief in der Krise und reagiert mit drastischen Konsequenzen auf die Fortsetzung der Talfahrt in der Fußball-Bundesliga. Einen Tag nach der Heimniederlage gegen Werder verkündet der Berliner Fußball-Bundesligist das Aus seines Führungsduos und trennt sich von Trainer Bruno Labbadia und Langzeit-Manager Michael Preetz.

Nur 17 Punkte aus 18 Spielen und Tabellenplatz 14

Mit 17 Punkten rangiert der von Investor Lars Windhorst zum "Big City Club" ernannte Traditionsverein nach dem Auftakt der Rückrunde nur auf dem 14. Platz - ganz knapp vor dem Relegationsrang. Nach dem 3:0 gegen den FC Schalke 04 zu Jahresbeginn hatte es keine weiteren Signale zum Aufbruch gegeben. Dabei hatte der neue Geschäftsführer Carsten Schmidt den Januar zum Monat des Aufschwungs erklärt.

Von den perspektivisch angestrebten Champions-League-Rängen ist man meilenweit entfernt. Dem Team fehlte es immer wieder an Struktur und Hierarchie. Der Wandlungsprozess zum Erfolgsteam dauerte den Klub-Chefs zu lange.

Dardai wird als Favorit für Labbadia-Nachfolge gehandelt

Labbadia hatte nach seiner erfolgreichen Rettungsmission in der Vorsaison die hohen Erwartungen bei Hertha in dieser Spielzeit nicht erfüllen können.

Mitten im Bundesliga-Lockdown wegen der Corona-Pandemie hatte der einstige Bundesliga-Stürmer den Posten im April 2020 von Alexander Nouri übernommen. Dem einstigen Assistenten von Jürgen Klinsmann hatten die Hertha-Verantwortlichen damals im Abstiegskampf kein Vertrauen mehr geschenkt.

Der 54-jährige Labbadia legte als vierter BSC-Coach in der laufenden Saison nach Ende der Spielpause im Mai einen sehr guten Start hin und führte die Berliner ins Tabellen-Mittelfeld. Den Aufwärtstrend konnte er in dieser Spielzeit nicht mehr bestätigen. Wie bei seinen vorherigen Stationen als Bundesliga-Coach in Leverkusen, Hamburg, Stuttgart und Wolfsburg konnte der gebürtige Darmstädter keine Konstanz vorweisen.

Als Favorit für die vorläufige Labbadia-Nachfolge gilt Pal Dardai, der die Hertha bereits von 2015 bis 2019 trainierte und zuletzt als Jugendcoach beschäftigt war.

Mit Preetz-Aus endet eine Berliner Fußball-Ära

Preetz muss nach 25 Jahren im Verein und fast elf Jahren als Manager die Verantwortung für die andauernde sportliche Misere übernehmen. Mit dem Aus des 53-Jährigen endet eine Berliner Fußball-Ära. Ein Vierteljahrhundert ist der gebürtige Düsseldorfer im Verein. Nach seiner Zeit als Spieler war er zunächst Assistent von Dieter Hoeneß. 2009 übernahm er dessen Posten als Manager.

Über Mittelmaß kam die Hertha unter seiner Führung dauerhaft nie hinaus. Während seiner elfjährigen Management-Zeit arbeiteten elf verschiedene Cheftrainer den den Bundesligisten.