Hertha BSC suspendiert Salomon Kalou nach Corona-Video

Kalou entschuldigt sich

Auch Kalou wird in der Hertha-Stellungnahme zitiert. "Es tut mir leid, wenn ich mit meinem Verhalten den Eindruck erweckt habe, dass ich Corona nicht ernst nehme. Dafür möchte ich mich entschuldigen", wird der Afrikaner von der Elfenbeinküste zitiert: "Das Gegenteil ist der Fall, denn ich mache mir vor allem auch über die Menschen in Afrika große Sorgen, denn dort ist die medizinische Versorgung bei weitem nicht so gut wie in Deutschland."