Hertha bleibt in der Bundesliga - HSV weiter zweitklassig

Nach dem 1:0-Sieg im Berliner Olympiastadion am vergangenen Donnerstag ging der Hamburger SV mit der besseren Ausgangsposition in dieses entscheidende Duell. Doch Hamburgs Trainer Tim Walter warnte vor dem Spiel: "Es ist erst Halbzeit, und in der Halbzeit freut man sich nicht, sondern bespricht die zweite Halbzeit".

Und das sollte sich bewahrheiten: Bereits nach vier Minuten schlugen die Berliner nach einem Eckball zu, als Dedryck Boyata die scharfe Hereingabe von Marvin Plattenhardt präzise zur Führung einköpfte. Der Rückstand aus dem Hinspiel war wettgemacht.

Sollte Hertha-Trainer Felix Magath seinen Nimbus wahren, nie aus der Bundesliga abgestiegen zu sein? Berlin war in der Folge die stärkere Mannschaft, hatte in der ersten Halbzeit zehn Torschüsse und hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, die Führung auszubauen. Der HSV hatte Schwierigkeiten ins Spiel zu finden, vor allem offensiv kam von den Hanseaten zu wenig.

HSV kämpft

Nach dem Seitenwechsel wurde der HSV agiler, doch auch Berlin blieb am Ball. Es war ein munteres Spiel, das die Zuschauer im ausverkauften Volksparkstadion zu sehen bekamen - mit Chancen auf beiden Seiten. Doch der Torjubel brach erneut bei der Hertha aus: Plattenhardt traf nach einem Freistoß in der 63. Minute zum 2:0.

Wie würde der HSV reagieren? Nachdem die Auswärtstorregel auch in der Relegation abgeschafft wurde, hätte ein 1:2 den Hausherren gereicht, um in die Verlängerung zu erzwingen. Die Spannung war hoch - Hamburg erhöhte den Druck und ging in den letzten Minuten volles Risiko. Doch die Berliner Abwehr stand stabil und konnte die Angriffsbemühungen unterbinden. Die letzte Minute spielte Hertha in Unterzahl - Lucas Tousart sah die Gelb-Rote Karte, weil er den Ball wegschlug. Doch das nutzte den Hanseaten nichts mehr: Berlin konnte dne siebten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga vermeiden. Dem HSV bleibt die Erstliga-Rückkehr auch im vierten Anlauf verwehrt.

Keine Fortsetzung nach Bundesliga-Rettung

Trotz des Klassenerhalts endet Magaths Berliner Zeit. Eine Vertragsverlängerung gibt es nicht. Wer die Hertha in der Zukunft in bessere Zeiten führen soll, ist offen. "Das Projekt ist schon beendet", sagte der 68-Jährige bei Sky. "Meine Aufgabe war, den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist mit dem Schlusspfiff so gewesen." Magaths Vertrag war bis zum Saisonende abgeschlossen worden, der gebürtige Aschaffenburger verabschiedet sich wieder in die Fußball-Rente.