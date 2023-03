Herrmann-Wick nach ihrem Abschiedsrennen vom Team gefeiert

Vor den abschließenden Weltcuprennen in Oslo hatte Denise Herrmann-Wick ihren Abschiedslauf verkündet: "Genau hier, an diesem speziellen Ort, soll mein langer Weg als Biathletin und Skilangläuferin ein Ende finden". Ihr letztes Massenstartrennen beendete sie auf Rang sechs. Tags zuvor hatte sie sich in ihrem vorletzten Rennen die kleine Kristallkugel in der Sprintwertung geholt.

Herrmann-Wick nach dem Abschiedslauf im Ziel gefeiert

Mit einem Schießfehler begann Herrmann-Wick, damit rannte sie der Konkurrenz rund eine halbe Minute hinterher. Auch beim zweiten Schießen zeigte sie Nerven, da blieben gleich die ersten beiden Scheiben stehen. Beim dritten und vierten Besuch am Schießstand lief es deutlich besser, da räumte sie alles ab und holte nochmal gehörig auf.

Damit erreichte sie das Ziel als Sechstplatzierte. Und dann wurde gefeiert. Die Teamkolleginnen standen bereit, um die "Mami" des Teams zu empfangen. Von allen wurde die zu Tränen gerührte 34-Jährige in die Arme genommen.

"Es ist alles gerade total überwältigend. Dass es jetzt vorbei sein soll, geht mir nicht in den Kopf". Denise Herrmann-Wick

Kebinger-Bestleistung und Abschied weiterer Biathlon-Größen

Grund zur Freude hatte Hanna Kebinger vom SC Partenkirchen. Als beste Deutsche erreichte sie mit dem vierten Platz das beste Ergebnis ihrer Karriere. Den Sieg sicherte sich die Schwedin Hanna Öberg. Dahinter verabschiedete sich die dreimalige Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland, die wie Herrmann-Wick ihre Karriere beendet, mit Rang zwei. Anais Chevalier-Bouchet, ebenfalls in ihrem letzten Rennen, verabschiedete sich mit Platz drei.

Vanessa Voigt wurde zum Abschluss 14. und landete damit einen Platz vor Janina Hettich-Walz. Für sie geht es nun in eine achtmonatige Pause. Der Beginn der neuen Saison ist für den 25. November in Östersund angesetzt.