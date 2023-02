Herrmann-Wick: Heim-WM auf einer Stufe mit Olympia

"Es hat jede Medaille ihre Geschichte" sagt die 34-jährige Wahl-Ruhpoldingerin im Gespräch mit Markus Othmer in Blickpunkt Sport. "Olympia ist für einen Sportler nochmal ne ganz andere Nummer, aber diese Heim-WM ist auch ganz oben angesiedelt, auf einem benachbarten Berg."

Lange hätten sie und ihre Teamkolleginnen auf das Event in Oberhof hingefiebert. "Da natürlich überhaupt Topleistung zu haben, nicht krank zu sein und so auf den Punkt abliefern zu können, da gehört so viel mehr dazu. Ich bin unheimlich dankbar, das so zu zeigen."

"Unglaublich, wie die Fans rocken"

Die heimische Kulisse beflügelt sie dabei sehr: "Es ist ein richtig cooles Gefühl hier. Die da nach Oberhof pilgern, sind der absolute Knüller. Am Birxsteig hat man heute definitiv seinen Atem nicht mehr gehört - unglaublich, wie die rocken. Wir genießen das als Team brutal."

Der Start mit zwei Medaillen ist nicht nur geglückt, sondern "ein Traum" für Herrmann-Wick: "Aber das wagt man ja kaum zu träumen, sowas bei einer Heim-WM zu schaffen. Es macht mich unglaublich stolz und froh, dass ich das mit so vielen Leuten gemeinsam feiern kann."

Wertvolle Erfahrungen für die nächsten Jahre

Als "Mutter der Kompanie", wie sie hier und da bezeichnet wird, sieht sie sich nicht unbedingt. Trotzdem freut sie sich auch über die Leistungen der zum Teil sehr jungen Teamkolleginnen: "Es ist schön zu sehen, dass die jetzt hier so brutal gute Leistungen anbieten, und das bei einer Heim-WM. Teilweise ist es ja die erste WM die Mädels. Das sind Erfahrungen, die sind ganz wertvoll auch für die nächsten Jahre. Schön das so zu sehen."

Bis Mittwoch sei nun Zeit, etwas runterzufahren, etwas zu entspannen und die Akkus wieder aufzuladen. Herrmann-Wick wird die Zeit brauchen, das wirken zu lassen, was in den letzten Tagen alles passiert ist.