Herrmann-Wick: Aktuell gibt mir das Leben noch Langlauf-Ski

Aufhören soll man bekannterweise, wenn es am schönsten ist. Das nehmen sich auch viele Sportlerinnen und Sportler zu Herzen und beenden ihre Karriere auf dem sportlichen Höhepunkt. Denise Herrmann-Wick hat im Biathlon nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Die 34-Jährige wurde letztes Jahr in Peking Olympiasiegerin. Bei ihrer Heim-WM vor wenigen Tagen holte sie eine Gold- und zwei Silbermedaillen. Kein schlechter Zeitpunkt, um die Karriere zu beenden. Doch Herrmann-Wick mochte darüber in Blickpunkt Sport nicht konkret werden.

Mögliches Karriereende: Herrmann-Wick wartet auf einen Moment

"Ich habe die letzten zwei drei Jahre für mich so ein Ziel oder einen Moment im Kopf, der gut passt", so Wick über ein mögliches Karriereende. Welcher Moment das sei, wollte sie Moderator Markus Othmer aber nicht verraten. "Ich habe mir eigentlich schon 2022 gedacht, ‚jetzt sollte ich eigentlich aufhören. '23 kann eigentlich nur schlechter werden'", erzählt Wick im BR-Fernsehen.

Herrmann-Wick: "Olympia war das erste Ziel und die Heim-WM das zweite"

Doch diese Heim-WM wurde mit drei Medaillen zur echten Erfolgsgeschichte für die Erfahrenste im deutschen Biathlon-Team. Für Herrmann Wick ein "schöner Start ins neue Jahr".Dementsprechend groß ist die Lust, erstmal weiterzumachen. "Aktuell gibt mir das Leben noch eine Waffe und Langlauf-Ski", bringt die Wahl-Ruhpoldingerin es auf den Punkt. Sie setze sich immer bestimmte Ziele, die sie "eins nach dem anderen" angehe. "Olympia war das erste Ziel und Heim-WM das zweite", wobei für Herrmann-Wick die WM neben Olympia fast ein „gleich hoher Berg“ zu „erklimmen“ war.

Herrmann-Wick macht sich keine Sorgen um den Biathlon-Nachwuchs

Egal, ob sie nun nach dieser Saison schon aufhört, oder doch noch weitermacht. Um den Biathlon-Nachwuchs macht sich die Leaderin des deutschen Teams keine Sorgen. "Da wächst schon was ran. Die Mädels müssen einfach nur bei der Sache bleiben und dann mache ich mir da keine Sorgen.“, ist der 34-Jährigen keine Bange. Zu den Mädels gehört auch Sophia Schneider, die ihre erste Saison im Weltcup-Zirkus erlebt und laut Herrmann eine "riesen Saison" fährt. Doch nicht nur Schneider beeindruckt Herrmann.

Mädels können aus Heim-WM viel mitnehmen

"Aus dieser Heim-WM können die Mädels richtig viel mitnehmen", ist sich Herrmann-Wick sicher. Biathlon an sich könne man gut traineren, nur die mentale Stärke sei schwer zu trainieren, erklärt sie. Diese könne "man durch Erfahrungen wie jetzt in Oberhof deutlich verbessern". Auch deshalb ist Deutschlands beste Biathletin überzeugt, "dass wir da die nächsten Jahre richtig viele Früchte ernten." Die Früchte, die dann zu weiteren Erfolge im Biathlon bei den Frauen führen sollen. Aktuell sorgt Herrmann-Wick dafür aber gerne noch selber.