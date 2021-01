Herrlich: "Haben gegen Bayern nichts zu verlieren"

"Bayern München ist Bayern München. Ihre Spieler haben Weltklasseniveau, sie sind Triplesieger. Da hast du nichts zu verlieren und kannst zeigen, wozu du fähig bist", sagte Herrlich vor dem bayerischen Derby am Mittwoch (20.30 Uhr/Liveeinblendungen auf B5 aktuell). "Wir wollen gewisse Tugenden zeigen, was Willen, Zweikampfverhalten anbelangt. Da müssen wir auf der Höhe und voll konzentriert sein", so Herrlich.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Teams, "gegen die wir uns mehr erhofft hatten" (Herrlich), stehen nun Partien gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel an. Für den Coach auch eine Chance: "Jeder kann zeigen, dass er als Teil der Mannschaft funktionieren kann."