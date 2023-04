Hermann Weinbuch: "Sind immer ein bisschen belächelt worden."

Hermann Weinbuch steht am Ende einer legendären Karriere. 27 Jahre war er der Bundestrainer der Nordischen Kombinierer und führte sie in ihre erfolgreichste Epoche. Und trotzdem, trotz all seiner Erfolge, trotz 57 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, sagt er im Interview mit dem BR24Sport: "Wir waren immer in Anführungszeichen 'die Kombinierer' und sind immer ein bisschen belächelt worden. Von daher habe ich mir ein bisschen schwer getan, stolz zu sein."

Insofern kann man, wenn man es gut meint mit Weinbuch, ihm nur zu seinem Karriereende gratulieren. Denn mit der Zeit, die er zwischen sich und seine Tätigkeit als Bundestrainer bringt, wächst auch die Erkenntnis, welch eine Ausnahmeerscheinung er doch war: "Mit Abstand wird sich das ein bisschen wandeln und ich werde merken, was ich geleistet habe und welchen Erfolg wir erzielt haben."

Weinbuch: Der Architekt der goldene Ära der Nordischen Kombination

1996 übernahm Weinbuch den Bundestrainer-Posten. Sieben Jahre später stürmte Ronny Ackermann zu WM-Gold und schaffte somit, was kein deutscher Athlet seit 1985 geschafft hatte - der bis dahin letzte Weltmeister war ein gewisser Hermann Weinbuch. Doch auf Ackermann sollten viele weitere folgen. Die Durstrecke war vorbei.

Denn unter dem Trainer Weinbuch erlebte die Kombination einen nie da gewesenen Höhenflug. Ronny Ackermann, Björn Kircheisen, Tino Edelmann, Johannes Rydzek, Marko Baacke, Georg Hettich, Fabian Rießle, Vinzenz Geiger und nicht zuletzt Eric Frenzel - sie alle formte Weinbuch zu Weltklasseathleten. Und mit Julian Schmid steht nun auch der nächste Mann für die Zukunft bereit.

Weinbuch über mögliches Olympia-Aus: "Das tut weh"

Doch wie diese Zukunft aussieht, ist derzeit mehr als ungewiss. Die Nordische Kombination ist in Gefahr, aus dem Programm für die Olympischen Spiele gestrichen zu werden. Es wäre ein herber Rückschlag für die Sportart, die dadurch an Attraktivität für Zuschauer und Nachwuchsathleten verlieren würde. "Das ärgert, das tut weh. Das ist ein Lebenswerk und du liebst die Nordische Kombination. Ich bin überzeugt, wir sind Weltklasse-Athleten. Es ist unglaublich, was wir leisten", sagt Weinbuch und hält ein Plädoyer auf seine Sportart: "Der sportliche Wert wird nicht gesehen. Es ist ein bisschen wie bei den Zehnkämpfern. Die sind auch eine Randerscheinung, obwohl das die Könige der Athleten sind - und so fühlen wir uns auch."

Doch wie es nun weitergeht, liegt nicht mehr in den Händen von Weinbuch. Der 63-Jährige möchte nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Weinbuch ist Vater von zwei Teenager, beide sportbegeistert, beide mit dem Wunsch ihren Papa öfter zu sehen: "Da will ich natürlich auch da sein und denen ein guter Vater sein", so Weinbuch.

Frenzel als Weinbuch-Erbe? "Könnte sein"

Doch ganz kann es der ehemalige Bundestrainer nicht lassen. Die Sportart liegt ihm zu sehr am Herzen. "Ich will mein Wissen, was ich im Weltcup, in der absoluten Weltspitze, erworben habe, weitergeben. Ich möchte in allen Lehrgangsgruppen aufschlagen, die Trainer und somit auch die Athleten besser machen. Es hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan und dieses Wissen kommt in der Basis oft zu wenig an", erklärte Weinbuch.

Die Suche nach Weinbuchs Nachfolger gestaltet sich derzeit noch schwierig. Sein Wirken hat große Fußstapfen, die - wenn überhaupt - nur schwer gefüllt werden können. Die beiden wichtigsten Eigenschaften sind für den Oberbayer: "Soziale Kompetenz" und "ein sehr hohes Fachwissen". Ein Name, der immer wieder aufkommt und diese beiden Fertigkeiten vereinen würde ist Eric Frenzel. Angesprochen auf ihn beginnt Weinbuch breit zu grinsen: "Könnte sein."