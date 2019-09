Hering und Trost: zwei Münchnerinnen bei der Leichtathletik-WM

Für die deutsche Meisterin Hering ist es bereits die dritte WM-Teilnahme. Die deutsche Hallenmeisterin Trost ist hingegen erstmals bei großen Titelkämpfen dabei. Dementsprechend gibt sie zu, mit viel Respekt anzureisen: "Ich werde auf jeden Fall super nervös sein davor", sagt Trost und freut "sich riesig", dass sie mit Hering eine erfahrene Athletin an ihrer Seite weiß.

Trost will guten Start, Hering hat Finalhoffnungen

Für die WM-Debütantin Trost ist das Ziel "die Halbfinalteilnahme". Die erfahrenere Hering will diesmal weiterkommen: "Es ist jetzt meine dritte WM und ich hab’s die letzten zwei Mal geschafft, ins Halbfinale zu kommen. Und wenn jetzt diesmal wieder sagen würde, mein Ziel ist das Halbfinale, dann habe ich mich ja irgendwie nicht weiterentwickelt", erklärt sie. Stattdessen ist die mehrmalige Deutsche Meisterin sicher, sie sei von ihren "Vorleistungen und der jetzigen Form auf jeden Fall in der Lage, bei den besten Läuferinnen der Welt dabei zu sein". Hering will "auf jeden Fall alles geben", dass sie "dort dreimal laufen darf": Das wäre nach den Vorläufen am Freitag (27.9.2919, ab 16.10 Uhr) und den Halbfinalrennen am Samstag (28.9., ab 16.15 Uhr) die Teilnahme am Finale am Montag (30.9., 21.10 Uhr).

Gemeinsam bei der SG München, Kampf um Meisterschaften

Hering und Trost sind im deutschen WM-Team die einzigen Athletinnen aus Bayern. Beide starten für die LG Stadtwerke München. Die 24-Jährige Trost ist in Freilassing geboren und studiert für das Grundschullehramt. In der Halle konnte sie ihre Teamkollegin bei der Deutschen Meisterschaft 2019 bereits einmal bezwingen. Im Stadion hatte Hering hingegen die Nase vorn. Sie ist inzwischen fünfmalige Deutsche Meisterin über die 800 Meter. Zweimal war sie bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften am Start, im Jahr 2016 nahm Hering an den Olympischen Spielen teil. Die 24-jährige Sportsoldatin und Management-Studentin ist in München geboren.