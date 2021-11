Herbert nominiert erstmals DBB-Kader: Pleiß vor Rückkehr

Die WM-Qualifikation startet in Nürnberg (gegen Estland, 25. November/19.00 Uhr) und in Lublin gegen Polen (28. November/20.00). Der neue Bundestrainer setzt dabei auf auf insgesamt 20 Spieler. "Wir haben wegen der Pandemie ein bisschen mehr Spieler als normal eingeladen. Vielleicht ergeben sich diesbezüglich an den nächsten beiden Wochenenden noch neue Situationen", erklärte Herbert.

"Tolle Truppe aus der BBL" - mit bayerischer Beteiligung

Medi Bayreuth ist mit Bastian Doreth und Andreas Seiferth vertreten. Von s.Oliver Würzburg ist Filip Stanic dabei. Die größte Abordnung aus Bayern stellt Brose Bamberg mit Patrick Heckmann, Dominic Lockhart, Kenneth Ogbe und Christian Sengfelder. Passend dazu sagte Herbert: "Wir haben eine tolle Gruppe von Spielern, aus der BBL und von Beginn an Robin Benzing von außerhalb, vielleicht Ismet Akpinar".

Euroleague-Teilnehmer erst in Polen dabei

Benzing spielt beim italienischen Verein Fortitudo Bologna. Bei Ismet Akpinar (Fenerbahce Istanbul/Türkei) gibt es Hoffnung auf eine Abstellung bereits im ersten Spiel. Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/Russland) steht wegen einem Euroleague-Einsatz für seinen Verein in Nürnberg noch nicht zur Verfügung. Auch der zurückgeholte Pleiß, der sein bislang letztes Länderspiel im September 2016 absolvierte, ist erst ein Kandidat für das Spiel in Polen.