Herbert Hainer neuer Bayern-Präsident: Der Umbruch hat begonnen

FC-Bayern-Fans haben ein feines Gespür, wenn es um die Zukunft ihres Vereins geht. Nimmt man die Lautstärke der Beifallsbekundungen als Grundlage, haben die Vereinsverantwortlichen bei der Jahreshauptversammlung 2019 die Weichen für die Zukunft richtig eingestellt.

Natürlich war es einerseits die große Uli-Hoeneß-Show. Fast egal, was der langjährige Ex-Präsident und Manager ins Mikrofon sprach: Jubelstürme waren ihm gewiss. Hoeneß war es aber auch, der als Erster an diesem Abend schon vorsichtige Blicke in die Zukunft wagte. Als er den früheren Torwart Oli Kahn begrüßte - Kahn steigt ab 2020 beim FC Bayern ein und soll 2022 Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandschef beerben - wurde es richtig laut in der Olympiahalle.

Flick mindestens bis Weihnachten Cheftrainer

Ähnlich wohlwollend goutierten die Vereinsmitglieder später, bei der Rede von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, die Vereinsentscheidung, Interimscoach Hansi Flick "mindestens bis Weihnachten und möglicherweise darüber hinaus" zum Cheftrainer zu machen. Flick, so scheint es, ist mit seiner menschlich-lockeren Art ein Trainer, den sich die Fans offenbar sogar lange bei ihrem Herzensverein vorstellen können.

Finanziell geht es dem FC Bayern so gut wie nie zuvor

Es "menschelte" bei der diesjährigen Hauptversammlung des Vereins. Natürlich sorgten auch die Finanzen- die Bayern erzielten im Geschäftsjahr 2018/19 einen neuen Rekordumsatz und Rekordgewinn - für Jubelstürme bei den Anwesenden. Aber im Mittelpunkt standen nun mal die Protagonisten auf dem Podium, vor allem der scheidende und der neue Präsident - und ein Umbruch, wie er beim größten Sportverein der Welt so noch nicht vorgekommen ist.

"Diese Jahreshauptversammlung bedeutet eine große Veränderung in der Geschichte unseres Vereins." Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge