Herbert Hainer beerbt Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern

Der Rücktritt von Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern sorgt für einen enormen Andrang auf die Mitgliederversammlung am Abend. Deswegen wurde die Veranstaltung auch in die Münchner Olympiahalle verlegt: 8.000 bis 9.000 Mitglieder werden erwartet. Hoeneß' Nachfolger steht schon so gut wie fest. Der Verwaltungsbeirat des FC Bayern schlägt Herbert Hainer vor. Der 65-Jährige ist kein Unbekannter.

Väter waren beide Metzger

Herbert Hainer, der designierte Nachfolger für das Amt des Präsidenten, wurde am 3. Juli 1954 in Dornwang bei Dingolfing geboren. Wie Hoeneß stammt Hainer ebenfalls aus eher einfachen Verhältnissen, auch sein Vater war Metzger. Eigentlich wollte Herbert Hainer Fußballer werden und seinem Bruder Walter als Libero bei 1860 München folgen. Doch aus der Profi-Fußballer-Karriere wurde nichts. Stattdessen wurde Hainer zu einem der Top-Manager Deutschlands.

Rasanter Aufstieg

Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium war Hainer zuerst als Marketing-Manager beim US-Konzern Procter & Gamble tätig. Im Jahr 1987 wechselte er dann zu Adidas, wo er 2001 Vorstandsvorsitzender wurde. 15 Jahre lang leitete er die Geschicke des Sportartikel-Riesens. In dieser Zeit verfünffachte sich der Gewinn des Unternehmens.

Schon früh mit dem FC Bayern verbunden

Schon in seinem ersten Jahr als Chef beteiligte sich Adidas beim FC Bayern mit zehn Prozent. Später wurde er zum Mitglied im Aufsichtsrat. Hoeneß und Hainer sind nach eigenen Angaben über die lange Zeit gemeinsam beim FC Bayern zu Freunden geworden. Sie treffen sich auch privat.