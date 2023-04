Helmer kritisiert Kahn: "Fehlt einiges in der Kommunikation"

Ex-Bundesliga-Profi Thomas Helmer kennt den FC Bayern. Von 1992 bis 1999 schnürte er die Fußballschuhe für den deutschen Rekordmeister. Dementsprechend hat er die Anfänge des "FC Hollywood" an der Säbener Straße miterlebt. In diesen Tagen und Wochen, in denen die Bayern mehr neben als auf dem Platz für Schlagzeilen sorgen, ist dieser Begriff aktueller denn je, weiß auch Thomas Helmer.

Der ehemalige Nationalspieler kritisiert im Halbzeit-Interview von "Heute im Stadion" auf Bayern 1 die Führung des FC Bayern und vor allem Oliver Kahn. Außerdem glaubt er nicht an ein Weiterkommen der Münchner in der Champions League nach der "erschreckenden" 0:3-Niederlage im Hinspiel bei Manchester City.

Helmer: Kahn muss an seiner Kommunikation "dringend arbeiten"

Früher hielt Oliver Kahn Innenverteidiger Helmer den Rücken frei und bügelte im Zweifelsfall dessen Fehler aus. Ähnliches wünscht sich Helmer von Kahn in seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern. "Ich denke, dass sich Oli von der Kommunikation besser präsentieren muss", so Helmer in der Kultsendung "Heute im Stadion". Dabei wünscht sich der 57-Jährige vor allem deutlichere Worte vom Bayern-Boss. "Es ist immer schwer, ihn mit Uli Hoeneß oder Karl Heinz Rummenigge zu vergleichen, aber er muss mehr Präsenz zeigen." Diese Dinge müsse Kahn noch lernen und "dringend daran arbeiten", fordert Helmer bei Bayern 1.

Mané-Faustschlag ein "No-Go"

Ein Machtwort der Führungsetage wäre vermutlich nicht verkehrt, denn aktuell sorgen die Bayern vor allem abseits des Platzes für Schlagzeilen. Manés Faustschlag gegen Sané in der Kabine nach dem Champions-League-Spiel am Mittwoch ist für Helmer ein "No-Go", der aber zeige, "dass der vorgegebene Teamgedanke im Moment ein bisschen abhanden gekommen ist". Ähnlich hatte Lothar Matthäus vor einigen Wochen argumentiert und Kahn vorgeworfen, das familiäre "Mia san mia"-Gefühl sei nicht mehr vorhanden beim Rekordmeister.

Erschreckender Auftritt der Bayern in der Champions League

Doch auch auf dem Platz gibt es von den Bayern wenig Positives zu berichten. Erst das unglückliche Pokal-Aus gegen den SC Freiburg, nun die Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City. Besonders dieser Auftritt habe Helmer nach eigener Aussage geschockt: "Wie leicht ManCity in den Strafraum gekommen ist und wie viele Fehler die Bayern gemacht haben, war schon erschreckend." Helmer sieht die Probleme bei den Münchnern aber nicht nur defensiv, sondern auch offensiv.

"Sie schießen einfach zu wenig Tore im Moment. Jeder träumt von einem schönen 5:1, aber dafür müssen Tore her", so Helmer in "Heute im Stadion". Es fehle ein Backup für Stürmer Eric Choupo-Moting, der das "bisher sehr, sehr gut" gemacht habe, kritisiert Helmer auch die Kaderplanung des FC Bayern. Sané, Gnabry und Coman, die sich bisher als Ersatz für den verletzen Stürmer versuchen durften, seien "ähnliche Spieler", aber keine Mittelstürmer. "Da ist die Ausgewogenheit nicht so, wie sie hätte sein sollen", bemängelt Helmer.

Wenn Bayern nicht Meister wird, "ist wirklich alles schiefgelaufen"

Dieser Kader muss die Saison jetzt zu Ende bringen und auch dort ist die Deutsche Meisterschaft noch längst nicht in trockenen Tüchern. Nach dem mageren 1:1 gegen die TSG Hoffenheim hat das Team von Trainer Thomas Tuchel weiterhin zwei Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze. Aber nur, weil parallel Borussia Dortmund nicht über ein 3:3 beim VfB Stuttgart hinauskam. Nun wartet Manchester City erneut in der Champions League. Für Helmer ist klar: "Wenn es jetzt wirklich das Aus in der Champions League im Viertelfinale gibt, werden sie auf jeden Fall Deutscher Meister. Wenn sie das nicht schaffen, dann ist wirklich alles schiefgelaufen."