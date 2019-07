"Heitec Volleys Eltmann" müssen Heimspiele in Bamberg austragen

Die ersten elf Heimspiele der in die 1. Volleyball-Bundesliga aufgestiegenen "Heitec Volleys Eltmann" werden nicht in der gewohnten "Georg-Schäfer-Halle" in Eltmann, sondern in der "Brose Arena" in Bamberg ausgetragen.

Stadt soll Anträge auf Unterstützung abgelehnt haben

Ausschlaggebend für den Umzug nach Bamberg ist laut Manager Rolf Werner, dass in der "Georg-Schäfer-Halle" unter anderem mobile Tribünen für rund 600 Zuschauer und ein zeitgemäßer VIP-Raum fehlen. Darauf hat der Verein Eltmanns Bürgermeister Michael Ziegler nach eigenen Angaben rechtzeitig aufmerksam gemacht. Wörtlich heißt es in einer Mitteilgung des Vereins: "Die Stadt Eltmann hat offensichtlich kein Interesse an Volleyball auf höchstem deutschem Niveau… Zwei Anträge auf Unterstützung wurden abgewiesen. Darüber sind wir ziemlich enttäuscht."

Eltmanner Volleyballer wollten in heimischer Halle bleiben

Ursprünglich wollte der Erstliga-Aufsteiger nach eigenen Angaben nicht alle Wurzeln zu seiner Heimat Eltmann kappen. Als Angebot an die Region wurden im vorläufigen Spielplan vier Heimpartien gegen Giesen, Bühl, Herrsching und Königs Wusterhausen in der Georg-Schäfer-Halle geplant. Manager Rolf Werner appellierte wörtlich an die Stadt: "Wir brauchen ganz dringend eure Hilfe, wenn wir weiterhin in Eltmann spielen sollen.

Verein sieht sich als Botschafter für Eltmann und den Steigerwald

Werner zufolge sind die "Heitec Volleys Eltmann" für ihre Heimatstadt der beste Botschafter in ganz Deutschland. Sie könnten sowohl für Eltmann als auch für den Naturpark Steigerwald die öffentliche Wahrnehmung und das Image massiv verbessern. Laut den Volleyballern wurden der Stadt Eltmann unter anderem LED-Bandenvideos und Trikotwerbung mit dem Slogan "Eltmann – Hier beginnt der Süden" sowie Einbeziehung in Marketingmaßnahmen angeboten. Der Vorschlag sei jedoch im Eltmanner Rathaus auf keine Resonanz gestoßen. "Die Stadtführung unterbreitete nicht einmal ein Gesprächsangebot," heißt es in einer Pressemitteilung.