Heiße Vorbereitungsphase beim FC Augsburg

Erste Übungseinheit beim FC Augsburg nach dem Trainingslager in Scheffau - Endspurt in der Vorbereitung auf die bevorstehende Bundesliga-Saison, die für die Schwaben am 6. August gegen den SC Freiburg beginnt.

Davor trifft der FCA in der ersten DFB-Pokalrunde in Niedersachsen auf den Regionalligisten TuS BW Lohne.

Ballbesitz als Spielidee

Mittelfeldspieler Arne Maier freut sich, dass der Punktspielbetrieb in Sichtweite ist: "Testspiele sind eben doch etwas ganz anderes als ein Bundesliga- oder DFB-Pokal-Spiel." Der 23-Jährige ist optimistisch, dass die Marschroute des neuen Trainers Enrico Maaßen gleich zu Saisonbeginn aufgeht: "Wir verstehen den Trainer sehr gut. Wir hatten im Trainingslager auch einige Sitzungen. Er hat eine ganz klare Spielidee, die versuchen wir natürlich umzusetzen. Er hat einen straighten Plan." Dazu gehört definitiv mehr Ballbesitz: "Wir haben im Trainingslager daran gearbeitet, arbeiten jetzt täglich hier. Dann versuchen wir es im ersten Spiel umzusetzen."

Mit "jungen Wilden" zum Klassenerhalt

Das große Saisonziel bleibt der Klassenerhalt. Der neue Coach soll junge Spieler fördern und integrieren und bundesliga-tauglich machen.