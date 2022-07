Heimsieg trotz Insektenstich: Triathletin Haug gewinnt in Roth

Die Siegerin 2021 feiert auch in diesem Jahr: Anne Haug aus Bayreuth gewann zum zweiten Mal den Triathlon-Klassiker in Mittelfranken. Der Weg zum Sieg beim Challenge Roth 2022 war allerdings ein steiniger: Erst beim abschließenden Marathon konnte sich Haug an die Spitze setzen. Beim Radrennen wurde Haug am Hals gestochen, vermutlich von einer Biene, und musste während des Rennens die betroffene Stelle mehrmals kühlen.