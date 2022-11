Heimsieg für Nürnberg - Duah macht den Unterschied

Club-Coach Markus Weinzierl konnte gegen den SC Paderborn seinen ersten Heimsieg mit den Nürnbergern feiern und den Tabellenkeller vor der WM-Pause hinter sich lassen. Von Platz 17 ging es bis auf elf vor.

Vom Start weg entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch. Keeper Christian Mathenia war in der sechsten Minute bei einem Schuss von Felix Platte gefordert, denn er souverän parierte. Die Zweikämpfe wurden hart geführt. So hart, dass zunächst Verteidiger Erik Wekesser am Knie behandelt werden musste, dann humpelte Jamie Lawrence nach gerade Mal zehn Einsatzminuten vom Feld. Für ihn kam Sadik Fofana.

Daferner verstolpert - Duah trifft

In der 23. Minute erspielten sich die Franken dann die erste handfeste Chance: Kwadwo Duah hatte das Leder flach nach links für seinen Sturmpartner aufgelegt. Völlig freistehend versuchte Christoph Daferner, den Ball anzunehmen. Doch der Stürmer verstolperte links am Fünfer, statt aufs Tor zu schießen. Bitter für den Club.

Die Ostwestfalen kamen zwar nicht allzu oft, aber gefährlich vor Mathenias Kasten. Ein Höhepunkt war Justvans Lattentreffer in der 30. Minute. In der 36. Minute nutzte dann allerdings Duah die Vorlage von Johannes Geis, entwischte den Innenverteidigern des SC und hob das Leder über den herausstürzenden Leopold Zingerle hinweg in die Maschen. Die verdiente 1:0-Führung für die Gastgeber. Mit Ballverlusten im Zentrum brachten sich die Nürnberger allerdings immer wieder selbst in Bedrängnis.