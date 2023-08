Heimat Franken, Vorbild Kroos: Wer ist Bayern-Youngster Krätzig?

Mit nur einer Aktion hat sich Frans Krätzig aus Mittelfranken beim FC Bayern ins Rampenlicht geschossen. Vor 50.000 Zuschauern im Nationalstadion von Singapur traf der Nobody in der Nachspielzeit krachend zum Sieg gegen Liverpool.

Krätzig war von Matthijs de Ligt auf die Reise geschickt worden und zog nach perfekter Ballmitnahme knallhart von der linken Strafraumkante ab. Alisson konnte dem Volleyschuss nur dabei zuschauen, wie er im linken oberen Eck einschlug.

Krätzig fassungslos: "Kam aus dem Gefühl heraus"

"Das kam aus dem Gefühl heraus", sagte Matchwinner Krätzig nach dem Spiel: "Ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, wenn zwei so Weltklasse-Innenverteidiger hinter dir sind. Entweder geht der Schuss in den Himmel oder in den Knick. Dieses Mal ist er zum Glück so reingegangen."

Der 20-Jährige konnte kaum fassen, was ihm da gelungen war. Immer wieder griff sich der Blondschopf nach seinem Traumtor durch die Haare und lachte mit seinen prominenten Mitspielern um die Wette.

Bei der Siegerehrung übertrug Kapitän Joshua Kimmich Krätzig die Ehre, die Trophäe in die Luft zu recken. Ehe sich der "Man of the Match" versah, wurde er samt Pokal von de Ligt väterlich umschlungen und hochgehoben. "Ein smarter, netter Typ, der geduldig, aber nicht zu geduldig sein darf", lobte ihn Trainer Thomas Tuchel im Anschluss.