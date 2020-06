Heim-Niederlage: Unterhaching verliert den Anschluss

Durch die Niederlage rutscht Unterhaching mit 47 Punkten vom fünften auf den neunten Tabellenplatz ab. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze ist um drei Punkte angewachsen. Auf dem Relegationsplatz steht jetzt Eintracht Braunschweig mit 51 Zählern, punktgleich mit dem Tabellenzweiten FC Bayern München II, der aber nicht aufsteigen darf. Tabellenführer ist weiterhin der MSV Duisburg (54 Punkte).

Die Eintracht gewann durchaus verdient. Wie in Münster war Unterhaching optisch klar überlegen, blieb nüchtern betrachtet aber zu oft ungefährlich. Die große Ausnahme stellte Markus Schwabl dar, der in der 9. Minute per Traumtor aus 30 Metern zum zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:0 traf.

Drei Konter, drei Tore

Das große Hachinger Problem: die Konteranfälligkeit. Drei Mal spielte Braunschweig schnell, drei Mal schlug es in der ersten Halbzeit im Hachinger Tor ein. Die zweite Hälfte ähnelte in vielerlei Hinsicht dem ersten Durchgang, wenn auch keine Tore mehr fielen. Braunschweig überließ dem Gegner den Ball, verteidigte zum Großteil stabil und lauerte auf Konter. Unterhaching fand dagegen kein Mittel, die stabile Braunschweiger Defensive zu knacken.