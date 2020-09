Heiko Herrlich: "Jetzt sollen Taten folgen"

Der neue Cheftrainer des FC Augsburg freut sich sehr über den Erfolg des SSV Jahn Regensburg beim DFB-Pokalspiel. Immerhin stieg Heiko Herrlich selbst als Coach in Regensburg zwei Mal in Folge auf und viele der aktuellen Leistungsträger hatte er damals selbst in die Mannschaft geholt.

Ottmar Hitzfeld als Vorbild

Herrlichs Ziel ist klar: "Ich möchte der Trainer sein, den ich selbst gerne gehabt hätte", erklärte er im Interview. Besonders geprägt habe ihn Ottmar Hitzfeld, dessen Konstanz, Fairness und unabhängig von der Leistung respektvollen Umgang mit den Spielern Herrlich bis heute beeindrucken. Der Grat sei allerdings schmal. "Manchmal muss man ehrlich sein und Entscheidungen treffen, die unangenehm sind. Es ist aber meine Aufgabe, die Mannschaft sportlich voran zu bringen", so der 48-Jährige.

"Mit dem blauen Auge davongekommen"

Mit der Umstrukturierung des Kaders möchte Herrlich "ein Leistungsklima erzeugen" und langfristig "neue Wege gehen". Die letzten beiden Jahre sei der FCA "mit einem blauen Auge davongekommen", nun sollen "Taten folgen", so der neue Cheftrainer. Die erste Hürde, der Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals, hat der FC Augsburg schon einmal mit Bravour gemeistert.