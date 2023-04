Heckings Plan im DFB-Pokal: VfB "auf unser Niveau runterziehen"

Im Viertelfinale wartet mit dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg am Mittwoch für den neuen VfB-Stuttgart-Coach Sebastian Hoeneß die erste schwere Bewährungsprobe. Die Franken, selbst nur Tabellen-13., wollen im DFB-Pokal selbstbewusst auftreten und für eine Pokal-Überraschung gegen den Bundesligisten sorgen.

Als Favorit sieht Hecking die Stuttgarter

Vor ausverkauftem Haus wollen die Nürnberger eine starke Leistung liefern, auch wenn die Favoritenrolle für Coach Dieter Hecking klar verteilt ist: "Favorit ist der VfB". Aber "wenn wir es schaffen, den VfB auf unser Niveau runterzuziehen, dann sind wir nicht chancenlos".

Auch Stürmer Danny Blum ist optimistisch: "Natürlich haben wir eine Chance", betonte er auf der Vereinsseite: "Aktuell ist es ein 50:50-Spiel. Der Pokal schreibt nun mal seine eigenen Gesetze, das habe ich schon ein paar Mal erleben dürfen."

Hecking: "Kann sein, dass der VfB uns unsere Grenzen aufzeigt"

Hecking will allerdings nicht zu viel Euphorie aufkommen lassen: "Es kann aber auch sein, dass der VfB uns unserer Grenzen aufzeigt. Wir werden sicher auf Herz und Nieren geprüft." Der Trainer hofft deshalb auf einen mutigen Auftritt seiner Mannschaft: "Wir wollen auf jeden Fall diesen Fight liefern." Unterstützen sollen dabei auch die Fans: "Es wird an uns liegen, ob diese Pokalstimmung aufkommt", so Hecking.

Personell kann der Coach nicht klagen

Auch für den VfB sei der Pokalfight ein sehr wichtiges Spiel. Was so ein Trainerwechsel jetzt kurzfristig bei den Schwaben bewirken kann, könne er jedoch nicht wirklich einschätzen? "Wir müssen auf uns gucken und versuchen unser Spiel durch zubringen", sagt Hecking. Hoeneß habe ein gute Art, Fußball zu denken. Aber er werde bis morgen das zuletzt gespielte System sicher nicht groß ändern.

Personell sind die Franken jedenfalls gut aufgestellt. "Wir haben volle Kapelle," sagt der 58-jährige Hecking.