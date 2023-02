Hecking übernimmt Trainerposten beim 1. FC Nürnberg

Kurz nach der Entlassung von Markus Weinzierl als Trainer des 1.FC Nürnberg, erklärte Sportvorstand Dieter Hecking, dass er die Position des Cheftrainers erst einmal selbst übernimmt. Cristian Fiel, bisher U23-Coach, wird Co-Trainer. "In diesem Team werden wir versuchen, das schlingernde Schiff wieder flott zu kriegen", sagte Hecking auf der Pressekonferenz am Mittag.

Entscheidung im Auto getroffen

Hecking habe die Entscheidung gestern nach der 5:0-Niederlage in Heidenheim auf der Heimfahrt getroffen. "Unmittelbar nach dem Spiel war es so, dass ich eigentlich schon das Gefühl hatte, das Spiel Sandhausen mit Markus Weinzierl machen zu wollen. Aber im Auto bin ich dann zu der Erkenntnis gekommen: Es ist wirklich wenig, was ich gesehen habe und zwar nicht nur gestern, sondern auch in den Spielen vorher." Hecking hatte gehofft, dass die beiden Siege gegen Düsseldorf und Regensburg der Mannschaft Schub geben. In Heidenheim ging der FCN dann aber unter.

Hecking wehrt sich gegen Kritik am Kader

Dass er wieder auf die Trainerbank zurückkehrt, hatte Hecking und auch Aufsichtsratschef Dr. Thomas Grethlein eigentlich bei seinem Amtsantritt 2020 ausgeschlossen. Hecking sei aber jetzt die beste Lösung, bekräftigte Grethlein: "Wir begrüßen das, dass Herr Hecking diesen Mut hat. Wir begrüßen, dass er dieses Wagnis eingeht. Man sieht, dass er Vertrauen in seinen Kader hat. Das ist auch ein starkes Zeichen."

Für die Zusammenstellung des Kaders wurde Hecking bereits des Öfteren kritisiert. Auch Markus Weinzierl hatte beim Gespräch seiner Entlassung Hecking gegenüber geäußert, dass der Kader nicht mehr hergebe als die aktuelle Tabellensituation. Der Sportvorstand wehrte sich am Mittag allerdings gegen diese Kritik: "Ich habe das bei Robert Klauß anders gesehen und ich sehe das auch jetzt anders. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass es dann die beste Lösung ist, dass ich es selbst übernehme, weil ich der Mannschaft deutlich mehr zutraue, gerade auch im fußballerischen Bereich."

Lösung nur bis zum Saisonende

Hecking wird am Saisonende die Rolle als Trainer jedoch wieder abgeben und sich auf seine Kernaufgaben als Sportvorstand konzentrieren. Bis dahin begleitet ihn der bisherige U23-Coach Fiel als Co-Trainer, den Hecking auf der Pressekonferenz noch einmal lobte: "Cristian Fiel macht einen sehr guten Job in der U23. Er ist, glaube ich, jemand der frische Energie reinbringt, der auch eine andere Ansprache hat als die bisherigen Co-Trainer." Als Cheftrainer wollte er Fiel aber nicht einsetzen. Hecking erklärte, dass er es nicht für richtig hielte, ihm in der jetzigen Situation diese Verantwortung zu übergeben. Finanzielle Überlegungen sollen bei der Suche nach einer Nachfolgelösung erst mal keine Rolle gespielt haben.